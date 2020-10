Stiri pe aceeasi tema

Intr-o comuna din Timis se va organiza un nou tur de scrutin, pentru a se face departajarea intre primii doi candidați.

Alin Nica a pornit de la o bicicleta și a ajuns la cinci case și terenuri de milioane O poveste clasica de corupție este pe cale sa fie demascata la Dudeștii Noi, langa Timișoara. Aici timp de 16 ani a fost un singur primar, Alin Nica, de la PNL, cunoscut in zona prin prestațiile de

- B. Pamfil, de 65 de ani, este acuzat de violenta in familie, in modalitatea omorului. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, in data de 20 august 2020, in jurul orelor 14,00, in timp ce se aflau in locuinta comuna din satul Poienile Mogos, comuna Mogos, pe fondul unor discutii in contradictoriu,…

- Totul s-a intamplat intr-un complex rezidential din Franta. Un vecin a auzit un urlet si o bubuitura in apartamentul de deasupra sa si a sunat la 112. Poliția s-a deplasat imediat la fața locului și a trebuit sa sparga ușa apartamentului pentru a intra. Oamenii legii au descoperit o femeie…

- Dorel Fusaru se afla in concediu de odihna. Din primele informatii, decesul lui Dorel Fusaru (foto) ar fi survenit din cauze medicale și nu sunt suspiciuni privind cauzele morții. „In aceasta dimineața am fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca un barbat, din comuna Reghiu,…

- Se pregateste o lupta electorala interesanta nu departe de Lugoj. Luni, o intreaga filiala a USR Boldur a trecut la PNL. Mutarea vine doar cu o zi inainte de termenul de depunere a candidaturilor la alegerile locale. Sefii filialei PNL au refuzat sa faca declaratii pe tema mutarii de ultima ora insa…

- Raportul de expertiza tehnica auto aflat in fata primei instante Judecatoria Constanta a stabilit ca viteza de deplasare a autoturismului a fost de aproximativ 90 de kilometri ora. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Judecatorii au mai decis majorarea daunelor morale datorate de partea…

- Un accident rutier s-a produs pe DJ 102B, comuna Drajna, sat Ogretin. Din primele date furnizate de IJP Prahova, un autoturism a accidentat un minor de 6-7 ani (posibil grav), care s-ar fi angajat in traversare prin loc nepermis. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si echipaje…