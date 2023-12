Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații in cazul criminalului al carui antebraț a fost gasit in Dragoslavele. Astazi, autoritatile din judetul Arges fac cautari pentru gasirea trupului barbatului in varsta de 53 din Bucuresti. Cadavrul este cautat si in barajul Dragoslavele.

- Autoritatile din judetul Arges cauta trupul barbatului a carui mana a fost gasita intr-o zona nelocuita din comuna Dragoslavele, cu urme de muscaturi de animale. Trupul, care aparține unui barbat de 53 de ani, condamnat in trecut pentru omor, este cautat si in barajul Dragoslavele.

- Trupul barbatului de 53 de ani, a carui mana a fost gasita in noaptea de vineri spre sambata in apropierea raului Dambovița, este cautat duminica și in barajul Dragoslavele, județul Argeș.Acțiunea pentru gasirea trupului barbatului de 53 de ani continua duminica, inclusiv in barajul Dragoslavele.…

- Resturi dintr-o mana umana au fost gasite intr-o zona nelocuita din Dragoslavele, judetul Arges, prezentand urme de muscaturi de animale. Politistii au deschis o ancheta si au stabilit ca este vorba despre un barbat de 53 de ani din Bucuresti, cu antecedente penale. UPDATE – ”In urma prelevarii amprentelor…

- Mana de om gasita in noaptea de vineri spre sambata pe raza comunei Dragoslavele, județul Argeș, in apropierea raului Dambovița, ii aparține unui barbat de... The post Mana de om gasita in noaptea de vineri spre sambata aparține unui barbat de 53 de ani. Dupa analizarea amprentelor, polițiștii din Argeș…

- Mana de om gasita in noaptea de vineri spre sambata pe raza comunei Dragoslavele, județul Argeș, in apropierea raului Dambovița, ii aparține unui barbat de 53 de ani din București, au stabilit polițiștii dupa analizarea amprentelor.„In urma prelevarii amprentelor de la fragmentul de membru superior…

- ”La data de 08.12.2023, in jurul orei 23.50, pe raza comunei Dragoslavele, pe DJ 725, intr-o zona nelocuita, in apropierea raului Dambovita, a fost gasit un fragment de membru uman superior drept, prezentand leziuni cu aspect de muscaturi de animale”, a transmis, sambata, IPJ Arges.Cercetarile pentru…

- La data de 08.12.2023, in jurul orei 23.50, pe raza comunei Dragoslavele, pe DJ 725, intr o zona nelocuita, in apropierea raului Dambovita, a fost gasit un fragment de membru uman superior drept, prezentand leziuni cu aspect de muscaturi de animale. Se continua cercetarile pentru gasirea restului cadavrului,…