- Primarul comunei Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, precum și fostul edil al localitații au fost plasați sub control judiciar in cadrul dosarului deschis de anchetatori, in urma incendiului tragic de la Ferma Dacilor.

- Franta a descoperit un focar de gripa aviara la o ferma de rate din regiunea Vendee, a anuntat joi Ministerul francez al Agriculturii, precizand ca este primul focar descoperit dupa ce anul trecut a inceput vaccinarea preventiva a ratelor impotriva gripei aviare, transmite Reuters.Prefectura din Vendee…

- Incident revoltator in Italia. O fetița romanca, in varsta de 5 ani, a fost gasita abandonata pe strada de catre patronul unui bar. Copila ratacea pe strazile din Mondragone, din provincia Caserta, in ziua de Anul Nou. Fetița ar fi fost data afara din casa de catre parinți. Conform primelor informații,Francesco…

- Autoritațile au o noua pista in ceea ce privește depistarea lui Catalin Cherecheș. Anchetatorii au luat legatura cu oamenii legii din Franța, pentru ca exista o pista care arata ca acolo s-ar ascunde edilul din Baia Mare. Potrivit noilor informații, Cherecheș s- ar putea afla in Franța, deși nu s-a…

- UPDATE Anchetatorii au stabilit ca, in cazul barbatului din Dolj dus la audieri in cazul crimei de la Sibiu, ”nu au rezultat probe indubitabile pentru a putea fi luata o masura preventiva”. Ei au precizat ca existau date ca barbatul ar fi unul dintre cei trei suspecti, el fiind indicat si de mai multi…

- Noi detalii din cazul Sarei Melinda Moiș, tanara in varsta de 13 ani disparuta in Sighet, au ieșit la iveala, in urma cu puțin timp. In timp ce polițiștii cauta de zor informații despre intamplare care are loc de mai bine de o saptamana, chiar daca minora a fost gasita, se pare ca jurnalul fetei a fost…

- Treizeci și una de persoane au suferit rani in urma unei explozii care s-a produs intr-o cladire din centrul Italiei, sambata. Potrivit serviciului de pompieri, cauza probabila a exploziei este o scurgere de gaz. Imaginile publicate de pompieri arata parți ale cladirii cu doua etaje din San Lorenzo…

- Autoritațile au lansat o ancheta dupa ce Uun barbat de 53 de ani, pacient la cardiologie, a fost gasit mort, noaptea, langa gardul Spitalului Județean Braila.Conform Biroului de presa al IPJ Braila, politistii au fost sesizati pe 16 octombrie, prin apel 112, de catre un medic de la Spitalul judetean…