- Institutul american pentru studierea razboiului (ISW) scrie intr-un rezumat publicat ieri ca forțele ucrainene au avansat in zona de frontiera dintre partea de vest a regiunii Donețk și partea de est și vest a regiunii Zaporojie, pe fondul acțiunilor de contraofensiva a trupelor ucrainene. Trupele ucrainene…

- Armata rusa anunța ca a respins in cursul noptii un atac cu trei drone navale ucrainene asupra a doua nave ale sale de patrulare din Marea Neagra. De asemenea, apararea aeriana rusa a doborat "mai multe" drone care vizau regiunea Moscovei. Atacul asupra Moscovei a avut loc in timp ce Rusia a lansat…

- Uniunea Europeana va acorda un nou ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Suma este alocata dupa ce liderii Uniunii au revizuit bugetul. Din aceasta suma, 33 de miliarde de euro sunt pentru asistența macro financiara pentru a ajuta Kievul sa iși rebalanseze bugetul.

- Un val de drone explozive, venind din direcții diferite, s-au abatut luni noaptea asupra capitalei ucrainene. Atacuri similare, lansate de trupele ruse, au avut loc la Lvov și Zaporojie, au anunțat autoritațile militare ucrainene. Marți la pranz nu existau inca informații referitoare la dimensiunea…

- Contraofensiva ucraineana este deja in plina desfașurare de aproape o saptamana. Trupele ucrainene sunt angajate in acest moment in lupte grele pe fronturile din Zaporojie și Donețk, cu trupele ruse, aflate aici in defensiva pe mai multe linii de fortificații dispuse in adancime. Fostul comandant al…

- Armata ucraineana a anuntat luni eliberarea localitatii Storojove, in sud-vestul provinciei Donetk si in apropiere de regiunea vecina Zaporojie, intr-o inaintare in care au fost capturati patru soldati ai fortelor ruse, ce au suferit aproximativ 50 de pierderi, transmite EFE. Este cea de-a treia localitate…