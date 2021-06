Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 59 de ani, din Borsa, judetul Maramures, este cercetat dupa ce politistii au gasit in locuinta sa, in urma unor perchezitii, peste 40 kg de carne care pare a fi de vanat, un pui de urs de aproximativ patru luni si o capcana. Animalul a fost evaluat de un medic veterinar si predat Garzii…

- Un barbat de 59 de ani din orașul Borșa, județul Maramureș, este cercetat, dupa ce politistii au gasit la locuinta sa, in urma a trei perchezitii, carne de urs, capcane de prindere si un pui de urs de aproximativ 4 luni, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratului de Politie Judetean…

- Trupele speciale ale Poliției din Maramureș au intervenit, alaturi de Serviciul Arme, pentru eliberarea unui pui de urs in varsta de 4 luni care era ținut in captivitate intr-o magazie de catre un barbat din Borșa. Polițiștii au gasit in locuința lui peste 40 de kilograme de carne, ce pare a fi de vanat,…

- Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș a confirmat faptul ca azi, 10 iunie, au avut loc mai multe percheziții pe raza orașului Borșa. Astazi, 10 iunie, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Maramureș, in baza mandatelor emise de Judecatoria Vișeu de Sus, au efectuat…

- O femeie din București a fost sechestrata de fostul iubit. Barbatul era traficant de droguri și reușise inițial sa fuga de poliție. Barbatul reușise inițial sa fuga de poliție. Acesta era dat in urmarire generala, dupa o condamnare la inchisoare pentru trafic de droguri. Polițiștii au reușit sa o elibereze…

- Eveniment Acțiune a polițiștilor teleormaneni intr-un dosar penal ce vizeaza contrabanda cu tutun. Trei persoane au fost reținute iunie 8, 2021 10:36 Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Teleorman, cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice…

- Un roman ce este urmarit internațional pentru ca a comis in total 12 furturi in Franța și Belgia a fost depistat și prins in Slatina. „La data de 11 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au pus in executare un mandat european de…

- Politistii de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov (IPJ), sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov si in Bucuresti, la sediile a trei societati comerciale si domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor…