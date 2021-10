Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a incercat sa dea foc casei unui vecin, in localitatea Variaș din județul Timiș, a fost prins de polițiști Sectiei 12 Politie Rurala Periam. A fost introdus dupa gratii, iar pe numele sau a fost intocmit un dosar penal.

- Un barbat de 81 ani din judetul Galati a decedat, joi, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 8 al Spitalului Judetean, informeaza IPJ. Potrivit sursei citate, Sectia 3 Politie a fost sesizata prin apel 112 de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ‘Sf Apostol Andrei’ cu privire la faptul ca un…

- La data de 5 septembrie, in jurul orei 11.00, polițiștii Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați prin apel de 112, despre faptul ca pe strada Gh. Gr. Cantacuzino, intersecție cu strada Popa Farcaș, un barbat de 30 de ani din Ploiești s-a urcat pe un bloc și solicita sa iși vada copilul. Se…

- Un barbat a murit, duminica, dupa ce s-a aruncat in gol de pe un bloc din municipiul Ploiesti, politistii deschizand in acest caz un dosar penal pentru ucidere din cupa, anunța Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, politistii Sectiei 3 din Ploiesti au fost sesizati,…

- Infractiuni rutiere, constatate de politisti.La data de 9 august a.c., in jurul orei 5.00, politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au identificat un barbat, de 19 ani, care a condus un autoturism, pe strada Tineretului din statiunea Costinesti, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- IPJ Constanta informeaza ca, un barbat, in varsta de 30 de ani, a fost retinut 24 de ore pentru talharie. La data de 2 august a.c., in jurul orei 11.30, politisti din cadrul Sectiei 2 au surprins in flagrant delict un barbat, de 30 de ani, dupa ce ar fi deposedat, prin violenta, o femeie, de 67 de ani,…

- Sambata, 17 iulie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 63 de ani, din comuna Paunești nu a respectat prevederile ordinului de protecție emis in urma cu o zi. Astfel, cel in cauza ar fi patruns in curtea fostei sale concubine, o femeie…