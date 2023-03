Trupele NATO și tancurile alianței participă la exerciții militare în Letonia Trupele NATO și tancurile alianței nord-atlantice participa la exerciții militare in Letonia, potrivit Reuters. Grupul de lupta imbunatațit cu prezența in avans, din Letonia, a organizat un exercițiu de antrenament militar al NATO miercuri (29 martie) la terenul de la Adazi. Din 20 martie pana pe 31 martie, zece națiuni participa la exercițiile Crystal Arrow menite sa imbunatațeasca cooperarea dintre forțele armate ale țarilor NATO. Trupele americane au participat la exercițiu, alaturi de cele noua țari, Letonia, Albania, Republica Ceha, Italia, Muntenegru, Polonia, Slovacia, Spania și Slovenia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

