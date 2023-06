Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a fost gazda, la Muzeul Satului Banațean, pentru o noua ediție, a patra, a Embargo Fest. Evenimentul a avut parte de trei scene și multe activitați recreative derulate de aceasta data sub motto-ul „Remember the ‘90s”. Pe scena principala a evenimentului, serile au fost deschise cu spectacole…

- Muzeul Satului Banațean a gazduit la sfarșitul saptamanii trecute cea de-a patra ediție a Embargo Fest, evenimentul avand parte de trei scene și multe activitați recreative derulate de aceasta data sub motto-ul „Remember the ‘90s”. Pe scena principala a evenimentului, serile au fost deschise cu spectacole…

- Formația Țapinarii va susține un concert in cadrul ediției din acest an a festivalului Embargo, care se desfașoara la sfarșitul acestei saptamani la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. Recitalul celor doi muzicieni care in data de 22 iunie vor aniversa 22 de ani de existența printr-un concert special…

- Grupul de muzica veche Lupus Dacus va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Embargo Fest ce se va desfașura in perioada 9 – 10 iunie la Muzeul Satului Banațean. Trupa a luat naștere in data de 1 iulie 2002 la Arad și ofera publicului un spectacol…

- Piața de electrocasnice din Romania a stagnat ca valoare, dar a scazut in ceea ce privește numarul de unitați, dupa doi ani de boom in pandemie, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa Mihai Voicila, directorul executiv al BSH Electrocasnice, divizia de electrocasnice a grupului german Bosch.Consumatorii…

- Embargo Fest vine la Timișoara, in perioada 9 – 10 iunie, la Muzeul Satului Banațean cu trei scene și multe activitați recreative. Festivalul poarta anul acesta mottoul „Remember the ‘90s”, astfel ca participanții vor avea ocazia sa il asculte pe legendarul producator de muzica electronica, Dr. Motte…

- Timișoreanul Horea Crișovan va susține mai multe momente artistice in cadrul unuia dintre cele mai importante targuri muzicale din Italia la sfarșitul acestei saptamani, aparițiile sale din cadrul Padova Guitar Show urmand sa se desfașoare sambata la standul Luceno Guitars și o zi mai tarziu la standul…

- Senatorul AUR de Sibiu, Gheorghe Adrian Catana l-a intrebat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu daca s-a luat in considerare varianta incarcarii autoturismelor pe vagoane speciale, iar raspunsul arata ca oficialii s-au gandit la aceasta idee, anunța Turnul Sfatului. Senatorul s-a gandit la…