Ministrul Muncii: ”Ambiţia mea este să-i aducem acasă pe cei care au plecat” Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a facut luni o vizita la Casa Județeana de Pensii din Sibiu, unde a purtat o discuție cu angajații pe tema salariului minim pe economie. Oficialul a menționat ca salariul minim pe economie nu va mai fi stabilit doar prin negociere, ci va exista o formula de calcul anual, scrie gandul.ro. „Consider ca numai o piata a muncii puternica poate sa ne aduca veniturile necesare pe care ulterior sa le repartizam in salarii si pensii. Este foarte important ca piata muncii, in special pe partea de ocupare, sa fie o piata a muncii care evolueaza si aici este foarte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

