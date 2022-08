Stiri pe aceeasi tema

- Timișoreanca Ioana Petrașcu a lansat prima ei melodie care poarta titlul de Oare m-ai iubit, iar piesa de debut a artistei are parte de un videoclip regizat de Claudiu Piparca. „Ca sa fii artist, nu este nevoie numai de talent, ci și de munca, consecvența, unicitate și iubire pentru estetic. Dintotdeauna…

- Demi Lovato a lansat single-ul „Substance”. Imnul pop-punk este a doua melodie de pe viitorul lor album, “HOLY FVCK”, care urmeaza sa apara vineri, 19 august 2022, prin Island Records. In plus, Demi a dezvaluit lista de melodii a albumului, care include colaborari cu Yungblud, Royal & The Serpant și…

- Pasionații de muzica se pot bucura de acum de o experiența la superlativ, fiindca Huawei a lansat FreeBuds Pro 2. Descopera ce specificații tehnice surprinzatoare aduce noul model de caști wireless și ce lucruri te cuceresc instant.

- Impreuna cu Balkanika Records solistul a lansat o mulțime de piese cuminți, pe placul fanilor sai. Dar iata ca a venit momentul ca Luis Gabriel sa scoata și o melodie care sa fie cu totul altceva decat cu ce ne-a obișnuit pana acum indragitul artist. Luis Gabriel pare ca a gasit cheia succesului insa…

- Shakira (45 de ani) a lansat prima piesa dupa ce s-a desparțit oficial de Gerard Pique, fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar presa din Spania a gasit un mesaj pentru fotbalist in cea mai recenta piesa a artistei.…

- Formația The Case a lansat single-ul piesei „Throne”, care este primul single dintr-o serie de trei piese in colaborare cu producatorul italian Enrico Tiberi. „«Throne» este un soi de meditație, de reflecție asupra vieții personale, facand referire la modul in care privim lumea in diferite etape ale…

- Formația E.D. a lansat o noua melodie din viitorul album „Ganduri“, piesa „Love Song“ avand parte de un videoclip apreciat de melomani. Dupa o pauza de aproape 20 de ani, trupele Eternal Dark și Mercator din Bocșa, Caraș-Severin s-au reunit la sfarșitul anului trecut, astfel, rezultand E.D., un proiect…

- MIKA a lansat single-ul “YO YO”. „Am vrut sa scriu o melodie care sa te faca sa plangi și sa dansezi in același timp. O melodie care sa faca lumea, in toata asprimea ei, sa se simta mai bine. Ceva care va fi mereu acolo pentru a te consola. Am scris asta pentru tine, in timp ce asculți in camera ta…