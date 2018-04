Trupa Coma este “Bine” COMA lanseaza astazi, 11 aprilie, single-ul & videoclipul „BINE”, in cadrul unui concert ce se va desfașura cu casa inchisa, in Club Control, incepand cu ora 20:00. Noua piesa COMA – „BINE” – va avea premiera radio in aceasta seara, in emisiunea Playground cu Despot si Hefe @ Rock FM, incepand cu ora 21:00, și va fi disponibila pentru ascultare și descarcare pe toate platformele digitale, dupa concertul din Control, aici: https://UMR.lnk.to/Coma-Bine „BINE” este o piesa cu mesaj puternic, completat și desavarșit prin anexarea unui videoclip aparte, ce este integrat in proiectul VIDEO CONTENT.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Indragostilor, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste “spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de catre What’s UP si produsa de Tudor Monroe. Videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru, cei cu care What’s UP a colaborat si in trecut pentru alte videoclipuri,…

- Anul acesta uita de incercarea de a iți apara statutul de single și ieși in oraș, distreaza-te. Iata cateva lucruri pe care le poți face de Valentine’s Day, lucruri pentru care nu ai nevoie de un iubit! 1. Ia-ți cea mai buna prietena și mergeți la un restaurant fancy ca sa priviți toate cuplurile la…

- Declarația lui Fuego, dupa ce s-a spus ca Maluma i-ar fi copiat o piesa. Artistul a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a impartașit fanilor parerea lui. Se pare ca melodia lui Maluma – „Corazon”, seamana foarte bine cu piesa lui Fuego – „Sarut femeie mana ta”. Paul Surugiu a lamurit aceste…

- Distins cu ”Premiul pentru creație originala” pentru spectacolul de teatru ”Barajul” de Conor McPherson, in regia Andreei Vulpe, la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului de Dramaturgie Contemporana, producatorul spectacolului Centrul Cultural al Municipiului București ii invita pe iubitorii de teatru…

- La scurt timp dupa ce a lansat piesa "413", Carla's Dreams prezinta o noua melodie fanilor, care se pare ca in curand va deveni un nou hit. "17 ani" este piesa in care solistul iși cauta dragostea adolescentina.

- Lady Gaga a postat pe Twitter un extras dintr-un nou videoclip pentru versiunea speciala pentru pian a cântecului ei "Joanne", relateaza joi agentia de stiri UPI. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Sneak…

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- Intre 12 și 15 iulie 2018, in cetatea Petrovaradin din Novi Sad, Serbia, cele mai tari hituri vor fi aduse de Alice Merton, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan și Burak Yeter. Trupe punk, hardcore și metal, precum Dog Eat Dog, Slaves, Grave Digger, Slapshot, Idles sau Asphyx vor fi prezente pe scenele…