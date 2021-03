”Trumpismul” nu moare și nu se predă! Și continuă să controleze partidul Donald Trump a rostit duminica primul sau discurs post-președinție la reuniunea Conferinței pentru Acțiune Politica Conservatoare de la Orlando, in Florida. Gruparea reunește acum elemente ultra-conservatoare, fidele fostului șef al statului. In consecința, primirea facuta lui Trump a fost pe masura gusturilor sale, cu un bust aurit care-l reprezenta, la intrare, susținatori masați sa-l salute și o masa gata sa-l aplaude și ovaționeze, cu cat spusele lui erau mai rupte de realitate. Apare o noua MATERIE in școli! Sorin Cimpeanu a spus despre ce este vorba Discursul nu a facut decat sa recicleze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venerabilul saptamanal britanic The Economist (care, printre altele, e cunoscut pentru interviul exclusiv in care Emmanuel Macron a spus ca NATO se afla in „moarte cerebrala ”) crede ca a identificat momentul in care Recep Tayyip Erdoǧan a decis ca nu se poate baza pe sprijinul aliaților sai din NATO…

- Deputatul USR Filip Havarneanu anunta ca parlamentarii AUR pe care i-a prins, luni noapte, ca voteaza la doua maini, au instalat marti o camera GoPro prin care il filmeaza acum pe el nonstop. Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu presedintele Iohannis „Pentru a se razbuna pentru ca…

- Dana Budeanu a declarat ca fetele ei au anticorpii specifici dupa infecția cu SARS-CoV-2, ca nu au avut niciun simptom și nimeni din familie nu a luat aceasta boala. ”Copiii mei au acești anticorpi, de unde? I-am verificat! De unde, cand, cum? Eu sunt 100% ca foarte mulți copii au. Eu nu am anticorpi…

- Șefii Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei scapa definitiv de raspundere penala. Dancila a ramas uimita: NU am vorbit niciodata cu presedintele Iohannis Inițial, procurorul Doru Stoica, pensionat intre timp, a dispus clasarea dosarului, insa fostul procuror șef…

- Pandemia de Coronavirus a dat peste cap sportul la nivel mondial, iar handbalul de la noi nu a facut excepție. Chiar daca campionatul 2019-2020 nu s-a putut incheia pe teren, cele mai bune jucatoare care au evoluat in Liga Florilor MOL au fost rasplatite cu trofee acordate in urma voturilor antrenorilor…

- Ana Blandiana a publicat recent la editura Humanitas un volum de memorii intitulat ”Sora lume”. In acest volum, Ana Blandiana amintește despre o intamplare petrecuta in luna ianuarie 1990, in timpul unui mic dejun oferit unor figuri emblematice ale rezistenței anticomuniste de ministrului francez de…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut…

- Statuia aurita a fostului președinte american Donald Trump care a fost afișata la Conferința de Acțiune Politica Conservatoare (CPAC) a fost produsa în Mexic, relateaza Insider.Artistul care a facut-o, Tommy Zegan, este un expatriat care locuiește în Mexic. Acesta a relatat ca a…