Presedintele american Donald Trump si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au fost de acord marti, in cursul unei convorbiri telefonice, asupra 'importantei' ca tarile in conflicte, precum Siria si Libia, sa 'adere la o incetare a focului' in aceasta perioada de criza sanitara mondiala, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.



'Presedintii Trump si Erdogan sunt de acord asupra faptului ca este mai important ca niciodata ca tarile in conflict, mai ales Siria si Libia, sa adere la o incetare a focului si sa lucreze la o solutie', afirma comunicatul…