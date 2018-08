Stiri pe aceeasi tema

- O fosta consiliera de la Casa Alba, Omarosa Manigault Newman, autoarea unei carti ce va aparea marti despre experienta sa sub presedintia lui Donald Trump, a difuzat duminica o inregistrare clasificata ca secreta despre concedierea sa de catre seful de cabinet al acestuia, transmite AFP, potrivit…

- 'Este o Casa Alba in care toata lumea minte', a afirmat fosta consiliera, care a raspuns de 'Biroul de relatii publice' pana in luna ianuarie, pentru a-si justifica decizia de a face publice discutia sa cu John Kelly in camera de criza de la Casa Alba, incalcand astfel protocoalele de securitate,…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca noile sanctiuni ale SUA impotriva Iranului, intrate in vigoare cu cateva ore mai devreme, sunt "cele mai drastice care au fost impuse vreodata", iar in noiembrie vor atinge "un nou nivel", relateaza AFP si Reuters. "Oricine face afaceri cu…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a criticat miercuri din nou pe fostul sau avocat Michael Cohen, dupa ce postul CNN a difuzat inregistrarea in care ei discutau despre posibilitatea de a cumpara tacerea unei foste 'playmate' cu care actualul lider de la Casa Alba ar fi avut o relatie extraconjugala,…

- Presedintele american Donald Trump a laudat forta Twitter pentru ca il ajuta sa lupte impotriva 'stirilor false' ('fake news') si sa comunice direct cu zecile de milioane de persoane care ii urmaresc contul de pe aceasta retea de socializare. "Imi place caracterul imediat (al Twitter), imi…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat joi criticile la adresa Germaniei si apelul la dublarea cheltuielilor pentru aparare ale tarilor membre ale NATO, in a doua zi a summitului de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP. ''Germania a inceput sa-i plateasca Rusiei, tara…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, potrivit Mediafax. "Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decât…

- Kim Kardashian, o vedeta a productiilor TV de tip reality-show, care militeaza pentru eliberarea unei bunici condamnate la inchisoare pe viata, a discutat miercuri la Washington cu presedintele Donald Trump despre reforma carcerala din Statele Unite, informeaza AFP. Purtand o tinuta vestimentara…