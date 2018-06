Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat ca Washingtonul "se va ocupa" de tarile membre NATO care nu isi respecta obligatiile fata de alianta. Liderul de la Casa Alba a mentionat Germania caa exemplu de...

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…

- Un puternic grup naval american, condus de portavionul USS Harry S. Truman, a pornit miercuri de la baza navala Nortfolk, statul american Virginia, spre Marea Mediterana, pentru a fi in apropierea coastelor siriene in asteptarea ordinului presedintelui Donald Trump de a lovi tinte din Siria, informeaza…

- Cancelarul gemrna Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite pe 27 aprilie. Potrivit programuli prezentat de presa germana, cancelarul urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump la Casa Alba. Merkel intentioneaza sa efectueze o vizita in SUA pe 27 aprilie, la invitatia presedintelui…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat joi pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire…