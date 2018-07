Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele American Donald Trump l-a nominalizat pe Adrian Zuckerman - un avocat care la 10 ani a emigrat din Romania in SUA si care este vorbitor fluent de limba romana - pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba. Adrian Zuckerman a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani și a fost admis in baroul din New York in anul…

- Presedintele Donald Trump si-a anuntat marti, intr-un comunicat postat pe site-ul Casei Albe, intentia de a-l nominaliza ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Romania pe Adrian Zuckerman, din New Jersey.

- Presedintele Donald Trump si a anuntat marti, intr un comunicat postat pe site ul Casei Albe, intentia de a l nominaliza ca ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Romania pe Adrian Zuckerman, din New Jersey, transmite Agerpres.ro. Potrivit comunicatului citat, Zuckerman…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba.

- Presedintele American Donald Trump l-a nominalizat pe Adrian Zuckerman - un avocat care la 10 ani a emigrat din Romania in SUA si care este vorbitor fluent de limba romana - pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti.

- Presedintele Donald Trump si-a anuntat marti intentia de a nominaliza mai multe persoane in functii-cheie. Printre cei nominalizati se afla si Adrian Zuckerman, pentru functia de ambasador extradordinar si plenipotentiar in Romania, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Casei Albe.Adrian…