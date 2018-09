Trump ii multumeste lui Kim Jong-un pentru "sustinerea neclintita" pe care i-o arata

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat - personal - luni, un acord intre Mexic si Statele Unite, dupa doua luni de negocieri in vederea revizuirii Acordului de liber-schimb nord-american (NAFTA) si a anuntat totodata negocieri cu Canada "in curand", relateaza AFP. "Este o mare zi pentru…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, joi, ca piata bursiera ar fi in pericol sa se prabuseasca daca acesta va fi pus sub acuzare si demis din functia de presedinte. "Daca as fi pus vreodata sub acuzare, consider ca piata bursiera s-ar prabusi. Cred ca toata lumea ar fi foarte saraca",…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat sa stabileasca daca a avut loc o complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane din 2016 studiaza tweet-urile sefului statului american in cadrul anchetei. Echipa lui Robert Mueller incearca…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar putea avea o intalnire bilaterala in cadrul summitului G20, care va avea loc in Argentina, a informat marti consilierul prezidential Yuri Usakov, relateaza site-ul agentiei Tass. Summitul va avea loc la sfarsitul lunii noimebrie…

- Magid Magid, primarul din Sheffield, a transmis ca ii interzice presedintelui american, Donald Trump, sa intre in orasul sau. Primarul a facut anuntul in timpul unei sedinte a Consiliului Local. Edilul purta un sombrero, in semn de solidaritate cu Mexicul, arata BBC. Primarului i…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Mai multi oficiali din Statele Unite sustin ca, in ciuda declaratiilor presedintelui Donald Trump, Coreea de Nord nu a facut inca niciun pas spre dezarmare nucleara. Dimpotriva, si-a intensificat activitatea de imbogatire de uraniu, in ateliere secrete. In ciuda faptului ca presedintele Trump…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba. Cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea…