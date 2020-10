Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat vineri ca nu a apreciat niciodata glumele actorului Sacha Baron Cohen, creator al personajului Borat, care l-a pacalit in noul sau film pe avocatul presedintelui american, Rudy Giuliani, potrivit AFP.

- Rudy Giuliani este, in prezent, avocatul Președintelor Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Puțina lume știe ca simpatizantul cel mai infocat al șefului de stat a fost primar in New York, dar și personajul principal in mai multe scandaluri politice.

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost surprins intr-o ipostaza compromitatoare intr-o filmare cu o reportera falsa care lucra pentru regizorul Borat, Sacha Baron, ce urmeaza sa lanseze vineri un nou film, relateaza The Sun.

