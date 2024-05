Stiri pe aceeasi tema

- Peste 79% dintre romani vor petrece Paște le acasa, in familie, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an. De asemenea, peste 67% dintre…

- Cumparaturile pentru Paște au intrat in linie dreapta, dar calculele de acasa nu se potrivesc intotdeauna cu cele din targ. O parte dintre produse nelipsite de pe masa de sarbatori s-au scumpit fața de anul trecut, iar in unele cazuri prețul e și cu 50% mai mare.

- CONTROALE… In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, prin intermediul structurilor de control de la nivel județean și local, a demarat controalele tematice specifice. Controalele vizeaza, in special, comercializarea mieilor,…

- Cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat anul trecut? Un studiu Reveal Marketing Research releva date interesante. Conform rezultatelor studiului realizat de Reveal Marketing…

- Inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de peste 700.000 de lei si au emis 4 decizii de suspendare si 2 de interzicere a activitatii, punand sub sechestru 14.000 de kg de produse lactate, in urma a aproape 1.000 de acțiuni de control in depozite alimentare, unitati de reambalare a produselor lactate,…

- Au mai ramas cateva zile pana cand creștinii vor celebra Paștele, una dintre cele mai mari sarbatori din calendarul ortodox. In aceasta perioada, gospodinele sunt in toi cu pregatirile. De pe masa de Paște nu lipsesc ouale roșii, pasca, drobul de miel și deliciosul cozonac. Cu toate acestea, multe persoane…

- Poate și ție ți s-a intamplat sa fierbi un ou tare și sa descoperi un inel verde in jurul galbenușului atunci cand ai taiat ouale. Bucatarii spun ca este perfect normal ca un inel gri-verzui sa apara in jurul galbenușului de ou fiert. Chiar daca nu arata foarte placut, acesta nu este daunator.De ce…

- An de an, la data de 9 martie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori, și anume Sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici. Știm ca de aceasta zi se leaga o mulțime de tradiții și obiceiuri. Toata lumea știe ca la aceasta data, gospodinele pregatesc deliciosii mucenici, fie din aluat dulce, fie…