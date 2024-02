Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat miercuri Europa sa nu incerce sa se bazeze doar pe insasi pentru aparare, dupa ce comentarii ale lui Donald Trump au declansat o noua dezbatere cu privire la faptul daca aceasta poate continua sa conteze pe protectie din partea Statelor Unite,…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat miercuri, 14 februarie, Europa sa nu incerce sa se descurce singura in domeniul apararii, dupa ce afirmațiile lui Donald Trump au provocat o noua dezbatere cu privire la faptul daca țarile de pe continent pot continua sa se bazeze pe protecția din partea Statelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat miercuri Europa sa nu incerce sa se bazeze doar pe insasi pentru aparare, dupa ce comentarii ale lui Donald Trump au declansat o noua dezbatere cu privire la faptul daca aceasta poate continua sa conteze pe protectie din partea Statelor Unite,…

- In cazul in care unul dintre cele 31 de state membre NATO nu aloca 2% din PIB apararii, asa cum s-a convenit, general-locotenentul in regragere Keith Kellogg, un fostul sef de cabinet al fostului sef al Consiliului Securitatii Nationale (NSC), a declarat marti Reuters ca va sustine retragerea apararii…

- Coreea de Sud a cerut diplomaților ruși sa depuna plangeri cu privire la criticile Moscovei la adresa președintelui Yoon Suk Yeol pentru observațiile acestuia cu privire la arsenalul nuclear al Coreei de Nord, numite de purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei „odioase”, a anunțat Ministerul…

- Europa nu a luat in serios amenințarea din partea Rusiei, a declarat ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski intr-un interviu pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung pe 30 ianuarie. El a subliniat ca Berlinul se afla in raza de acțiune a rachetelor rusești staționate in exclava rusa…

- Exercitiul militar Steadfast Defender 2024 a inceput miercuri odata cu plecarea navei americane USS Gunston Hall din Norfolk, in statul american Virginia, catre Europa, se precizeaza intr-un comunicat transmis de NATO și citat de Reuters, noteaza News.ro.Considerat cel mai amplu exercițiu al alianței…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca America are nevoie de aliatii sai in Europa si in restul lumii, iar daca Donald Trump revine la presedintia SUA, probabil vor fi „accente diferite” in relatia SUA-NATO. „Noi lucram cu ceea ce ne dau natiunile din…