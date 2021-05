Fostul presedinte american Donald Trump crede ca este ”evident pentru persoanele inteligente” ca virusul SARS-CoV-2 a provenit dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China considerat epicentrul pandemiei de coronavirus. Potrivit EFE, intr-un interviu pentru site-ul conservator Newmax cu cel care i-a fost consilier, Steve Cortes, si publicat de The New York Post, Trump se refera la informatiile aparute in ultimele zile in presa locala care insista ca originea virusului ar trebui investigata mai serios si ca SARS-CoV-2 ar fi putut proveni din laboratorul din Wuhan. Mai multa transparența Ministrul…