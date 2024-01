Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat in SUA, marți, 2 ianuarie, dupa ce a patruns in sediul Curtii Supreme a statului Colorado, a deschis focul si a provocat „pagube semnificative”, a anuntat politia din orasul Denver, relateaza Agerpres.Incidentul a inceput in jurul orei locale unu noaptea, cand a avut loc o tamponare…

- Statul american Maine a anuntat joi ca Donald Trump nu va aparea pe buletinele de vot in alegerile primare republicane pentru scrutinul prezidential din 2024, la o saptamana dupa o decizie similara in statul Colorado, in legatura cu asaltul asupra cladirii Capitoliului din 2021, informeaza AFP. In mai…

- Fostul președinte Donald Trump este descalificat pentru funcția de președinte al SUA și nu poate aparea pe buletinul de vot pentru alegerile primare din Colorado din cauza rolului in atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, a decis marți instanța suprema a statului, potrivit Reuters.Decizia…

