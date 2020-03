Trump cere concretizarea programului de 2.000 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurilor

Presedintele SUA Donald Trump a cerut din nou marti concretizarea unui program de investitii de 2.000 de miliarde de dolari, care ar fi sustinut de costurile scazute de creditare, pentru modernizarea infrastructurilor americane, relateaza AFP.



"Cu ratele dobanzilor la zero in Statele Unite, a venit momentul pentru proiectul nostru de lege privind infrastructurile asteptat de zeci de ani", a scris Trump pe Twitter.

With interest rates for the United States being at ZERO, this is the time to do our decades long awaited Infrastructure Bill. It should be VERY BIG & BOLD,…