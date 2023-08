Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa electorala din 2024, a fost inculpat, marti seara, in investigatia privind presupuse actiuni de blocare a validarii rezultatelor scrutinului prezidential desfasurat in anul 2020, anunța Mediafax.

Donald Trump este acuzat de conspiratie pentru comiterea de fraude impotriva institutiilor guvernamentale din Statele Unite si exercitare de presiuni asupra martorilor, potrivit agentiei The Associated Press.

Procurorul general din SUA, Merrick Garland, i-a incredintat anul trecut procurorului special Jack Smith investigatia privind presupuse…