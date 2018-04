Trump a primit-o la Casa Albă pe Angela Merkel, pe care a numit-o femeie extraordinară

MOMENTS AGO: President Trump meets with German Chancellor Angela Merkel in the Oval Office https://t.co/izRLoAHP70 pic.twitter.com/qv6Pow0Ecf — CBS News (@CBSNews) April 27, 2018





Scurta vizita a lui Merkel, în cursul careia este prevazuta o conferinta de presa comuna, contrasteaza cu &"vizita de stat&" a lui Macron, în care acesta a avut dreptul la covorul rosu, dineu cu tarta de nectarine si miel la Casa Alba.

Pe fond, discutiile între presedintele american, aflat la putere de 15 luni, si cancelarul german, care a obtinut al patrulea mandat în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

