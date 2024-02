Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump a depus luni o notificare de recurs la o sentinta civila din New York, prin care este considerat vinovat de supraevaluarea averii sale in declaratiile financiare anuale, in scop de frauda, transmite CNBC.

- Donald Trump a comparat marti problemele sale cu justitia americana cu persecutiile politice si si-a comparat soarta cu cea a opozantului rus Aleksei Navalnii, care a murit in inchisoare saptamana trecuta, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Procurorul general al statului New York a depus plangere impotriva lui Donald Trump in 2022, si l-a adus, impreuna cu cei doi fii adulti ai sai si grupul lor familial intr-un proces civil cu privire la fraude, din octombrie in ianuarie, scrie news.ro. In septembrie anul trecut, judecatorul Arthur Engoron…

- Donald Trump a depus marturie in fata unei instante din New York, ca parte a apararii sale intr-un caz de defaimare intentat de cronicara de moda E. Jean Carroll, scrie Rador Radio Romania.Judecatorul i-a spus fostului presedinte ca nu poate face declaratii punand sub semnul intrebarii decizii anterioare…

- Audierea prevazuta sa aiba luni la New York in procesul pentru defaimare intentat de o scriitoare impotriva lui Donald Trump a fost amanata, in conditiile in care unul dintre jurati nu se simtea bine si prezenta simptome de COVID-19, informeaza AFP.Donald Trump, fost presedinte al SUA si mare favorit…

- Curtea Suprema din Colorado a decis ca fostul șef al administrației de la Washington, Donald Trump, nu mai este eligibil pentru președinția SUA, din cauza rolului jucat de acesta intr-o „insurecție”, mai exact in asaltul asupra Capitoliului, din 6 ianuari

- Donald Trump si-a facut aparitia joi din nou la procesul sau civil de la New York in care este acuzat de fraude financiare, fostul presedinte american declarand inca o data ca procedura deschisa impotriva este injusta, relateaza AFP, scrie AGERPRES.Trump este acuzat impreuna cu doi dintre fiii sai,…

- Donald Trump si a facut aparitia joi din nou la procesul sau civil de la New York in care este acuzat de fraude financiare. Cu aceasta ocazie, fostul presedinte american a declarat inca o data ca procedura deschisa impotriva este injusta, relateaza AFP, citat de Agerpres.roTrump este acuzat impreuna…