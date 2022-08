Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei anunta ca a fost identificat si prins barbatul care a atacat doua tinere pe strada, in centrul Bucurestiului, intepandu-le cu cu un obiect. Barbatul a atacat tinerele in timp ce se deplasa pe o trotineta electrica, iar una dintre ele a ajuns la spital. Foto: Facebook - Politia Romana…

- Barbatul care a atacat doua femei pe strada, dintre care una Margherita de la Clejani, cu un cuțit in timp ce se afla pe trotineta, a fost prins in aceasta seara. El a fost gasit in localitatea Vidra, județul Ilfov. Are 38 de ani și locuiește in București.

- Margherita de la Clejani, fiica Vioricai și alui Ionița Manole este una din femeile care au injunghiate de misteriosul barbat de pe trotineta ce a reușit cu un cuțit sa terorizeze femeile din oraș. S-a intamplat ieri-seara, pe strada, Margherita fiind atinsa de cuțit in zona pieptului, de dezaxatul…

- Una dintre victimele atacatorului pe trotineta din Capitala ar fi, potrivit unor surse, Margherita de la Clejani. Aceasta a fost transportata de urgența la Spitalul Universitar, pentru acordarea ingrijirilor medicale. Doua persoane au fost ințepate, in Capitala, de un individ aflat pe trotineta.…

- Un barbat a fost retinut de politistii din Capitala, dupa ce in cateva ore a talharit patru femei la metrou, smulgandu-le lantisoarele si cerceii in timp ce trenul era oprit in statii, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Astazi, in jurul orei 11.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Cismelei din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca impactul s a produs intre un autoturism, condus de un barbat,…

- Tot mai multe cazuri in care copii cad de la etaj. Un nou caz s-a intamplat aseara,11 iulie, in sectorul Botanica, o fetița de doi ani a cazut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din Chișinau. Polițiștii au fost sesizați aseara, in jurul orei 17:35, despre faptul ca o minora a cazut de la etajul 8…

- In urma cu doi ani, Margherita de la Clejani se afla sub influenta unui cocktail periculos de substante interzise si a provocat un accident in Capitala. A urmat un adevarat scandal mediatic, iar fiica cea mare a Vioricai si lui Ionita de la Clejani s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor.