Triumf al multinaționalelor. Statul spulberă din piață micii comercianți Sistemul garanție-returnare va duce la dispariția magazinelor mici, semnaleaza conducerea patronatului din industria apelor minerale APEMIN. Infrastructura nu este pregatita, legislația subsecventa nu este data, iar obligațiile pentru micii comercianți sunt insuportabile din punct de vedere financiar. Aceștia sunt obligați sa primeasca și sa achite din propriii lor bani ambalajele returnate, apoi sa aștepte cu […] The post Triumf al multinaționalelor. Statul spulbera din piața micii comercianți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

