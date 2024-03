Stiri pe aceeasi tema

- Circulația anumitor vehicule ar putea fi interzisa pe timp de noapte, in caz contrar șoferii fiind pasibili de amenzi de pana la 5.000 de lei. Interdicția cu privire la circulația anumitor vehicule s-ar putea impune cat de curand pentru acele mașini și motociclete care genereaza zgomot puternic. Restricțiile…

- Irina Columbeanu a ajuns la frumoasa varsta de 16 ani și traiește in America. Fiica fostului milionar nu are de gand sa se intoarca in Romania, mai ales acum ca și-a gasit iubit. Ce parere are Irinel Columbeanu de acesta, aflați in randurile urmatoare. Irina Columbeanu are iubit in America, la 16 ani…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc intotdeauna sa le surprinda pe vedetele din Romania in cele mai inedite ipostaze. De data aceasta, Daniela Nane și iubitul sau, tenorul Octavian Ene, au fost vazuți in timp ce ieșeau de la un eveniment cu mare ștaif din Capitala.

- Dan Bittman și Denise Rifai au aparut de curand impreuna, in București. Totul se intampla la scurt timp dupa ce artistul a negat ca are o relație cu prezentatoarea, chiar daca i-a oferit un inel in fața camerelor de filmat, in emisiunea ei de la Kanal D. Zvonurile despre o posibila relație de iubire…

- Marian Vanghelie se ia direct de Florian Coldea! Fostul primar al sectorului 5 din Capitala a acuzat in emisiunea „Lupta pentru Romania” de la Realitatea PLUS ca Florian Coldea ar fi vandut resursele țarii fara sa ii pese macar o secunda de consecințe. Acuzațiile sunt fara exemple concrete„Eu cred…

- Banca Mondiala propune un impozit de 20% pe salarii pentru o anumita categorie de romani. Recomandarile experților vin in contextul regandirii impozitarii in Romania. Scenariile luate in calcul de Banca Mondiala sunt urmatoarele: impozit de 10% pentru salariile de 4.000 lei brut, impozit de 20% pentru…

- Anul acesta in ciudat tuturor problemelor existente in piața imobiliara , acest sector a inregistrat și cateva recorduri de vanzari inedite. Astfel, a fost vanduta și vila cu cele mai multe camere din Capitala – 29 de camere. Dar și cea mai mica garsoniera din Romania. Piața imobiliara din Romania a…