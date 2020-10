Stiri pe aceeasi tema

- Veste șoc in showbiz-ul romanesc! Tristan Tate a ajuns dupa gratii, in Germania! Dis de dimineața, celebrul afacerist a facuta publica informația pe contul de Instagram! Primele declarații ale fostului iubit al Biancai Dragușanu despre aceasta situație!

- Breaking News, Eveniment Tanar din Pietroșani, baut și fara permis, depistat in trafic de oamenii legii 25/09/2020 12:05 Un tanar de 29 de ani, din Pietroșani, s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducere fara permis, dupa ce acesta a fost depistat…

- Un tanar din Bistrița a crezut ca poate incalca legile, daca e trecut bine de miezul nopții. Doar ca a fost prins de oamenii legii, iar acum e cercetat penal. Acesta s-a aventurat pe strazile din Bistrița, conducand deși nu avea permis, și fiind și drogat. Polițiștii de la Biroul Rutier, opresc mașinile…

- Un baiat de 14 ani din Republica Moldova a fost gasit mort intr-o padure, dupa ce a fost batut și legat de un copac. Minorul fara suflare a fost gasit intr-o padure din localitatea Chișcani, raionul Caușeni, scrie Pro TV Moldova . Baiatul a fost implicat intr-un furt, acum doua saptamani, cand, impreuna…

- Un barbat infectat cu noul coronavirus a plecat din spital. Polițiștii din Cluj l-au gasit in scurt timp, iar acum este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre plecarea voluntara…

- Doi politisti au fost atacati cu o coasa de un barbat, iar fratele atacatorului i-a sarit in ajutor cu o furca. Ulterior, ambii agresori au fost impuscati, unul in abdomen, altul in picior, insa politistii au fost si ei, grav raniti. Politistii au fost grav raniti Localnicii i-au ajutat cum au putut…

- Angajații Direcției Investigații Infracțiuni legate de Droguri a Inspectoratului Național de Investigații al IGP, in conlucrare cu angajații IP Rașcani al DP mun. Chișinau și ai Direcției Generale Urmarire Penala a IGP, sub conducerea procurorilor din cadrul oficiului Rașcani al Procuraturii mun. Chișinau…