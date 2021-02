Victor Costache, fostuul ministru al sanatații in Guvernul Ludovic Orban, a fost cooptat de premierul Florin Cițu in echipa sa de consilieri. Victor Costache a demisionat la inceputul pandemiei de coronavirus invocand motive personale și profesionale. Surse politice, citate de presa, susțineau, insa, ca Orban i-a cerut, de fapt, demisia lui Costache, in urma unui […] The post Trimis acasa de Orban, readus in Guvern de Cițu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .