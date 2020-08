Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul in procesul asasinarii prim-ministrului libanez Rafik al-Hariri in 2005 a declarat marti ca nu exista vreo dovada ca in atacul cu bomba a fost implicata conducerea gruparii siite Hezbollah, sprijinita de Iran, sau Guvernul sirian, relateaza Reuters.

- Liderul mișcarii libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a „negat categoric” vineri ca organizația sa ar fi avut vreun „depozit de arme” în portul din Beirut, care a fost zguiduit marți de o explozie devastatoare, relateaza AFP.„Neg total, categoric, ca ar fi…

- Indiferent care ar fi cauza exploziilor (nitrat de amoniu, potrivit primei explicatie oficiale, sau altceva), tragedia de la Beirut contine toate ingredientele declansarii unui nou razboi civil. Vineri, Tribunalul Special pentru Liban, creat de ONU in Beirut, isi va da sentinta in cazul asasinarii,…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Pozitii militare situate la periferia orasului Damasc au fost vizate de atacuri cu rachete, luni seara, autoritatile siriene atribuind operatiunea Israelului, informeaza agentiile de presa SANA si Reuters, potrivit Mediafax.Mai multe rachete au vizat depozite de munitie din zonele Jabal al-Mane,…

- Un tribunal din Copenhaga a condamnat joi la pedepse de 5, respectiv 4 ani de detentie, doi cetateni suedezi gasiti vinovati de un atac cu bomba impotriva sediului agentiei fiscale daneze, transmite Reuters.Zacharias Tamer Hamzi, in varsta de 24 de ani, si Nurettin Nuray Syuleyman, de 23 de…