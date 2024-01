Tribunalul Constanta decide azi libertatea lui Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai!

Stiri pe aceeasi tema

- Matei Vlad Pascu, din Bucuresti, trimis in judecata pentru accidentul de la 2 Mai, judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei, ramane in arest Marti, 19 decembrie 2023, judecatorii de la Tribunalul Constanta au respins cererea tanarului privind revocare a masurii arestarii…

- Patronul unei terase de pe plaja din Constanța este cercetat pentru evaziune fiscala, dupa ce ar fi obținut venituri ilegale de peste 630.000 de lei din inchirierea de sezlonguri și comert in regim de beach-bar, informeaza Agerpres. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice,…

- La data de 10 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 5 perchezitii domiciliare intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune…

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia au finalizat cercetarile specifice in dosarul privind accidentul de la 2 Mai, din judetul Constanta, soldat cu decesul a doi tineri si ranirea altor trei Tanarul a fost trimis in judecata, pentru ucidere din culpa.Cauza a fost trimisa…