Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Genoiu a fost amendat de judecatori pentru ca nu a pus in aplicare o hotarare judecatoreasca privind accesul la informatiile de interes public. Un craiovean a cerut primariei sa-i furnizeze dispozitiile normative de primar pentru perioada 2001-2018. Fiind de interes public, aceste acte ar trebui…

- Imbunatațirea transportului public local si reducerea emisiilor de dioxid de carbon reprezinta o prioritate pentru Primaria Craiova, fiind accesate, in acest sens, inclusiv fonduri europene. Unul dintre aceste proiecte este cel care prevede achiziția a 16 autobuze electrice de ultima generație, contract…

- Cei doi constanteni au cerut ca primarul Constantei sa fie obligat sa le dea un raspuns la notificarea pe Legea 10 formulata in 2001. Notificarea facea referire la un teren de 500 mp si o constructie o camera si sala . Tribunalul l a obligat pe primar sa le dea raspunsul, iar Curtea a decis ca oamenii…

- Un fost primar din judetul Vrancea este obligat de instanta sa plateasca daune de 145.000 de euro. In timpul mandatului sau, el a semnat un contract pentru realizarea unui site al Primariei. Ulterior, clauzele contractului nu au fost respectate, iar primarul a spus ca nu a citit documentul.Neculai…

- Tribunalul Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, pe motiv ca faptele s-au prescris, in dosarul legat de campusul social "Henri Coanda" din Constanta, in care a fost trimis in judecata de DNA pentru complicitate la dare de mita. "In baza art.…

- Tribunalul Bucuresti a dispus incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, pe motiv ca faptele s-au prescris, in dosarul legat de campusul social "Henri Coanda" din Constanta, in care a fost trimis in judecata de DNA pentru complicitate la dare de mita, scrie Agerpres."Inceteaza…

- La data de 5 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au reținut pentru 24 de ore, pe baza Post-ul MORENI: Barbat reținut de polițiști pentru nerespectarea unei hotarari judecatorești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primarul satului Milestii Mici, raionul Ialoveni, care a scos localnicii in data de 16 aprilie la varuit copaci in plina pandemie, fara a respecta normele impuse de Comisia pentru Situatii Exceptionale, a scapat ieftin.