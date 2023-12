Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește sa dea piept in acest week-end cu un episod de iarna autentica. In jumatatea de Sud-Est a țarii va ninge abundent, iar rafalele puternice de vant vor viscoli zapada.

- A venit iarna și in zonele montane din județul Mehedinți! Drumarii acționeaza pe DN 67D cu utilaje cu lama și material antiderapant pentru asigurarea circulației rutiere in condiții de siguranța. DRDP Craiova recomanda șoferilor sa nu se deplaseze pe sectoarele de drum unde se inregistreaza ninsori…

- Cand iarna iși face simțita prezența cu temperaturi scazute și zapada abundenta, accesorii precum șepcile sau fularele devin indispensabile pentru a ne menține calzi și confortabili. Cu toate acestea, alegerea accesoriilor de iarna nu este doar o necesitate, ci și o modalitate de a exprima stilul personal…

- Hainele specifice sezonului rece – paltoane, geci, cojoace, jachete, pardesie, blanuri – au nevoie de o ingrijire speciala, iar un rezultat bun, care sa nu afecteze calitatea acestor articole (culori, țesatura, cusaturi etc.) nu poate fi obținut acasa.Curațatoria profesionala de haine ...

- Iți dorești o garderoba completa și stilata, dar bugetul tau este limitat? Nu te ingrijora, exista modalitați de a-ți construi o garderoba impresionanta fara sa epuizezi portofelul. Vom explora cum poți sa faci alegeri inteligente in ceea ce privește rochiile ieftine, blugii pentru femei și alte articole…

- VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada VIDEO| A venit iarna pe Transfagarașan: Primul strat de zapada din acest sezon s-a așternut pe tronsonul dintre Balea Lac și Balea Cascada A nins pe Transfagarașan,…

- Prima ninsoare din sezon a avut loc la munte in Romania, in luna octombrie, 2023. Duminica au cazut primii fulgi de zapada din Romania la munte, in zona Rarau, in Campulung Moldovenesc. Temperaturile au scazut drastic in țara, iar in urma cu o zi reprezentanții unui hotel din zona Rarau au postat pe…