Trenduri de coafuri pentru miresele anului 2021. Iată recomandările hairstylist-ului! Cand vine vorba de preferințe in materie de coafura, miresele anului 2021, par sa fie din ce in ce mai atrase de look-urile naturale, coafurile cat mai lejere și fluide. Așa cum am tot vazut la prezentarile de moda, modelele au defilat pe catwalk-urile internaționale purtand coafuri ce readuc in atenție stralucirea și naturalețea parului, ingrijirea fiind acum trend-ul timeless de care sa ții cont. Despre tendințe și pregatirea parului miresei inainte de nunta, am stat de vorba cu Adrian Perjovschi, hairstylist de top cu peste 15 ani de experiența in domeniul transformarilor spectaculoase de look.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

