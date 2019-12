Tren de călători deraiat lângă Ploieşti V. Stoica Cel mai grav accident feroviar din județul Prahova, petrecut in ultimii ani, s-a soldat, ieri, dupa-amiaza, cu 11 raniți, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune frontala in zona stației de cale ferata Ploiești Triaj. Un marfar al unei companii private, care transporta zahar, s-a lovit in plin de locomotiva trenului de calatori Regio 5008, care circula pe relația Buzau-Ploiești-București Nord, producand deraierea primului vagon al personalului. Potrivit CFR Calatori, in jurul orei 15:45, accidentul feroviar s-a produs intre stațiile Ploiești Sud și Ploiești Triaj, unde trenul Regio… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

