Tren blindat rusesc, deraiat în sud-estul Ucrainei Un tren blindat al trupelor de ocupație rusești a deraiat sambata pe teritoriul ocupat al regiunii Zaporoje, intre Melitopol și Akimovka. Conform jurnaliștilor de la ziarul local RIA Melitopol, transportul ar fi fost atacat de ucraineni cu lansatoare de rachete. Potrivit publicației, trenul blindat a deraiat pe tronsonul de cale ferata dintre Melitopol și Akimovka iar administrația de ocupație a regiunii Zaporoje susține ca a existat un atac cu lansatoare de grenade organizat de catre „teroriștii lui Zelenski”. Ulterior, presa rusa a relatat ca ar fi fost vorba de un tren care transporta alimente,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

