Stiri pe aceeasi tema

- „Analizele chimice pe probele efectuate de la cele trei persoane decedate sunt negative. E o etapa și vom continua prin eliminare. Ne-am gandit ca s-ar putea intampla așa, in aceasta etapa preliminara. Cu alte cuvinte, probele directe sunt negative. Dar, pentru fosfatul de aluminiu, nu se obține efectiv…

- Un bloc a fost evacuat și echipe de cercetare biologica, radiologica și nucleara verifica cauzele imbolnavirilor severe soldate, pana acum, cu 3 decese. Alerta a fost declanșata dupa ce opt persoane, printre care cinci copiii, au avut simtomele unei intoxicații chimice severe in urma unei dezinsecții…

- Realizatoarea Antena 3 Oana Zamfir l-a pus la punct pe Alexandru Cumpanașu, in ediția speciala a Sintezei Zilei, din noaptea alegerilor, in care l-a acuzat ca a foosit drama familiei Melencu pentru a obține capital electoral. Oana Zamfir i-a cerut lui Cumpanașu sa-și ceara scuze fața de familia Luizei…

- Un consultant artistic al Teatrului German de Stat din Timișoara i-a cautat adresa de e-mail al lui Moliere pentru a-l intreba despre drepturile de autor. Un fost consilier municipal, actual secretar de stat la ministerul Culturii, Ion Ardeal Ieremia, a aflat și a postat pe rețeaua de socializare informația.…

- Ziarul Libertatea prezinta, intr-o emisiune online filmul integral de la Colectiv in emisiunea Adrianei Nedelea, La Fix”: 20 de minute și 40 de secunde care restituie adevarul despre intervenție. Un subofițer care a insoțit primul echipaj ISU București Ilfov ajuns la locul tragediei de la Colectiv a…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a convocat un comitet operativ dupa accidentul rutier din Ialomița soldat cu 10 morți, dupa ce soferul TIR-ului ar fi adormit la volan, pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete. Ministrul a anunțat ca va urma o perioada…

- O serie de documente publice ale ANAF, o serie de date oficiale ale Registrului Comertului si din Monitorul Oficial al Romaniei il arata pe generalul de brigada al DGPI (al Directiei Generale de Protectie Interna, serviciul secret al MAI), Nucu Gheorghe Marin, ajuns numarul 2 in MAI ca secretar de stat…

- Crește numarul deceselor in urma atacului de la Sapoca. Inca un pacient, victima a agresunilor care au avut loc in noaptea de 17 spre 18 august, a murit in luni dimineața. Era internata la Spitalul Universitar și avea 79 de ani. La aceasta ora in mai multe spitale din Capitala sunt inca internate inca…