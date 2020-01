Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la Teheran, potrivit AFP.



Asasinarea intr-un atac american cu drona care a avut loc vineri la Bagdad a arhitectului strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, generalul Qassem Soleimani, si a lui Abu Mahdi al-Muhandis, omul Iranului si numarul doi al Hashd al-Shaabi (coalitie de paramilitari irakieni…