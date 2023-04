Trei tineri aradeni și-au facut rost de bani, jefuind ca-n filme o casa din Tamașda, județul Bihor. Pontul a fost dat chiar de fiul de 17 ani al familiei care a fost furata, suparat ca parinții sai nu-i dau bani suficienți de cheltuiala. Pentru ca le-a dat pontul, a primit 2.500 de lei. Compartimentul de […] The post Trei tineri și-au facut rost de bani de club: jaf ca-n filme la „pontul” primit de la fiul celor pradați first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Trei tineri și-au facut rost de bani de club: jaf ca-n filme la „pontul” primit de la fiul celor pradați appeared…