Trei surori au murit împreună, într-un accident lângă Buzău Trei surori au murit impreuna, azi noapte, intr-un grav accident la Buzau, iiar alte trei persoane, printre care și un copil au fost ranite. Circulația in zona a fost blocata mai bine de doua ore, timp in care polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului. Potrivit IPJ Buzau, șoferul unui autoturism, un bucureștean de 62 de ani, a patruns inexplicabil pe contrasens unde a fost lovit de o alta mașina care circula din sens opus. Aceasta din urma a fost lovita de un camion, al carui șofer nu a mai putut evita impactul. Pentru scoaterea victimelor din mașinile lovite a fost nevoie de intervenția…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

