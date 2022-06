Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a va lipsi vineri de la slujba naționala de mulțumire de la Catedrala Sf. Paul din Londra, dupa ce a experimentat „un oarecare disconfort” in timpul sarbatoririi jubileului de platina de joi, a transmis Palatul Buckingham citat de BBC și The Guardian.„Regin s-au bucurat foarte…

- Regina Elisabeta a II-a lanseaza de la balconul oficial al Palatului Buckingham seria de festivitati organizate pentru a marca domnia sa de 70 de ani , o longevitate fara precedent in istoria Marii Britanii, celebrata intr-o perioada de tranzitie pentru monarhia din aceasta tara, informeaza AFP. Fanioane,…

- Marea Britanie sarbatoreste, incepand de joi, Jubileul de Platina al reginei Eluzabeth a II-a, care implineste 70 de ani de domnie. Cu aceasta ocazie, un nou portret al suveranei in varsta de 96 de ani a fost lansat. Elizabeth a II-a pozeaza asezata, in fata unei ferestre, intr-un costum albastru deschis. Ranald…

- Condamnat pe 29 aprilie la doi ani și jumatate de inchisoare in procesul de evaziune fiscala privind falimentul personal , fostul mare jucator de tenis german Boris Becker, 54 de ani, a fost transferat de la inchisoarea Wandsworth, din sudul Londrei, a confirmat avocatul sau, Oliver Moser, informeaza…

- Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezenta, anul acesta, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, urmand ca Prințul Charles sa indeplineasca acest rol in locul suveranei, scrie BBC, citat de digi24.ro . In varsta de 96 de ani, Regina Elisabeta are probleme…

- Regina Elisabeta a II-a nu va fi prezenta, anul acesta, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, urmand ca Prințul Charles sa indeplineasca acest rol in locul suveranei, scrie BBC.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 96 de ani, s-a simtit „epuizata” dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19 in februarie, a dezvaluit suverana in cursul unei videoconferinte in care a vorbit cu ingrijitori britanici mobilizati in timpul pandemiei, noteaza AFP, potrivit Agerpres . Virusul…

- Fostul șef al Formulei 1, Max Mosley, a murit din cauza unei rani prin impușcare, in dormitorul locuinței sale din Londra, in luna mai a anului trecut, dupa ce i s-a spus ca are cancer in faza terminala, potrivit unei anchete facute publice marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…