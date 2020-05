Trei secții din Spitalul Județean vor intra în reabilitare Trei secții din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu vor intra in reabilitare. Conducerea Consiliului Județean Gorj a aprobat sumele necesare pentru achiziția serviciilor de proiectare. Este nevoie de proiecte pentru obiectivul de investiție denumit „Reabilitare și modernizare secțiile medicina interna I, gastroenterologie și neonatologie – Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu. Cele trei secții se afla in cladirea din strada Progresului. Bugetul pentru serviciile de proiectare este de peste 15.000 de lei. In cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu se afla in reabilitare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, strada Tighina din Chișinau s-a transformat intr-un șantier. Asta pentru ca s-a dat start lucrarilor de schimbare a utilitaților subterane, care vor fi realizate pe o lungime de 470 de metri timp de 60 de zile. Costul lucrarilor este de 40 milioane de lei, bani alocați din bugetul…

- Astazi, 3 mai 2020 (ora 14.00), situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 244 persoane in carantina instituționalizata, din care 8 persoane au intrat in carantina și 43 de persoane au ieșit din carantina in data curenta;685 persoane se afla in autoizolare la domiciliu,…

- Un echipament de imunologie care a intrat, miercuri, in dotarea Spitalului Județean de Urgența Craiova va putea procesa 86 de teste pe ora. Rezultatele testelor arata și nivelul anticorpilor la COVID-19, anunța MEDIAFAX.Spitalul Judetean de Urgenta Craiova are un nou aparat cu care pot fi…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprișan, a semnat, in data de 24 aprilie 2020, contractul de proiectare și execuție lucrari pentru proiectul „Reabilitare energetica și lucrari conexe Spitalul Județean de Urgența Sf. Pantelimon Focșani, secția Pneumoftiziologie”, finanțat din…

- Consiliul Județean Gorj continua investițiile anunțate anul trecut la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vizata modernizarea Unitații Primiri Urgențe. In acest sens, au fost demarate procedurile pentru achiziția serviciilor de proiectare, servicii de asistența tehnica din partea proiectantului…

- Trei pacienti cu suspiciune de infectare cu COVID-19 sunt internati la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu. Conducerea unitatii medicale incearca sa amenajeze un laborator pentru efectuarea testelor de coronavirus si sa elibereze o serie de sectie pentru cei…

- Autoritațile din Gorj au deblocat marți fonduri pentru achiziția de materiale și containere modulare. Astfel, Consiliul Județean Gorj s-a reunit in cadrul unei ședințe extraordinare in care au fost repartizate sume din fondul de rezerva bugetara la dispoziția autoritaților locale, inscris in bugetul…

- Autoritațile din Gorj cauta fonduri pentru construirea unui spital pe strada Programului din Targu Jiu. Este vorba de o cladire noua, in prelungirea actualelor spații. Aici exista teren disponibil pentru o cladire cu sase etaje in care sa fie reunite Unitatea Primiri Urgențe din strada Tudor Vladimirescu…