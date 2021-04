Stiri pe aceeasi tema

- ​Doi români au lansat o aplicație de mobil pentru pasionații de tenis, badminton și alte sporturi cu racheta, iar dupa doi ani obțin o investiție de 450.000 de euro de la un fond de investiții românesc. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Antrenorul Roberto D’Aversa a decis sa inceapa partida de astazi cu ambii internaționali romani in primul 11, iar prestațiile celor doi au ieșit imediat in prim-plan. In minutul 9 al partidei, Parma a deschis scorul dupa o acțiune in banda a lui Dennis Man, finalizata fara emoții in poarta adversa de…

- Miercuri au fost vaccinați peste 38.500 de romani și au fost inregistrate 131 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi consultat AICI Un numar de 38.069 de persoane au primit prima…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 15.704 persoane și au fost raportate 1126 de reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 15.074 de persoane, iar cu a doua…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, dupa ședința de Guvern, despre situația minerilor, care au protestat timp de mia multe zile la Lupeni, și banii care au fost aprobați pentru plata tichetelor de transport și a sporturilor restante. "A fost o completare pentru ca minerii au primit in 2020 salariile , dar…

- Aproximativ 3.500 de romani s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin, acesta fiind motivul pentru care nu s-au prezentat la rapel. Totodata, sunt “foarte putine cazuri” de infectare dupa rapel, a precizat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare,…

- Din cei aproape 30.000 de romani care au primit vaccinul anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, 26.853 au primit serul produs de Pfizer/BioNTech, iar altor 3.026 le-a fost administrat vaccinul dezvoltat de Moderna.De asemenea, in ultimul interval de 24 de ore, 3.228 romani au fost vaccinați cu prima doza,…

- ​SuperOkay, startup-ul de tehnologie fondat de catre doi români din UK, atrage o runda de investiții în valoare de 400.000 de euro pentru creșterea platformei de colaborare și managementul contractelor agenție-client, destinata pieței de servicii digitale. Prin intermediul acestei investiții,…