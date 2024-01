Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cu trei mașini s-a produs joi dupa-amiaza, in jurul orei 18:45, intre Vivo și Brico Depot.Accidentul in care au fost implicate trei mașini s-a produs pe sensul de mers spre Cluj-Napoca.

- Un accident violent, cu 6 mașini implicate, a avut loc, luni, pe drumul județean 711, pe raza localitații Cojasca. In urma impactului, doi șoferi și un pasager au fost raniți. Dupa ce au primit ingrijiri medicale la fața locului, victimele au fost transportate la spital. Cum s-a produs accidentul Din…

- Accident de circulație astazi, pe DJ 792, intre localitațile aradene Nadab și Cintei. Din primele informații, doi barbați au fost raniți, una dintre victime fiind incarcerata. La fața locului s-au deplasat din partea Detașamentului de Pompieri Arad un echipaj descarcerare și un echipaj SMURD, in sprijin…

- Grav accident auto in aceasta dimineata in judetul Caras-Severin, intre localitatile Gradinari și Ticvaniu Mare, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un alt vehicul. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital iar circulatia in zona se desfasoara cu restrictii. Accidentul…

- Accident rutier, vineri noapte, in jurul orei 22.30, pe strada Alexandru Marghiloman. Conform Poliției, in timp ce conducea autoturismul pe strada Alexandru Marghiloman catre Șoseaua Brailei, un șofer buzoian de 18 ani a pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un stalp marginal.…

- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU ARAD.…

- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU Arad. Forțele de intervenție…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata pe soseaua DJ 107 A, in localitatea Rapoltu Mare din judetul Hunedoara. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ciocnirea violenta dintre o masina si un microbuz. In ambele autovehicul se aflau cate doua persoane, soferii si cate un…