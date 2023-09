Trei persoane au fost depistate de jandarmi avand asupra lor substante interzise, la un festival de muzica rock ce se desfasoara, in aceste zile, pe Domeniul Cantacuzino din Floresti. Conform datelor comunicate, sambata, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, in prima zi a “Rock Music Festival”, de la Floresti, in urma controlului corporal efectuat la […]