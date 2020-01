Trei palestinieni au fost ucişi după ce au intrat în Israel din Fâşia Gaza Trei palestinieni au fost ucisi dupa ce au intrat in Israel din Fasia Gaza si au aruncat un dispozitiv exploziv asupra unor soldati care au deschis focul, a anuntat marti seara armata israeliana, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Pot confirma ca toti trei au fost ucisi", a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a armatei israeliene.



"Tocmai am identificat trei teroristi care au trecut bariera de securitate din #Gaza ?i (au intrat) in # Israel", a scris armata pe Twitter, fara a preciza bilantul.



''Dupa ce soldatii nostri au sosit la fata locului, teroristii au aruncat…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

