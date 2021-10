Stiri pe aceeasi tema

- Trei pacienti cu COVID-19, aflati în stare grava, au fost transportati marti seara, cu o aeronava militara, de la Cluj-Napoca la Lodz (Polonia). Este vorba despre doi pacienti care au fost internati în unitati de primiri urgente din Cluj si de…

- Inca trei pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, au fost transportati, marti seara, cu o aeronava militara, de pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, la Lodz, in Polonia.

- Trei pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, sunt transportati, marti seara, cu o aeronava militara, de la Cluj-Napoca la Lodz, in Polonia. Este vorba despre doi pacienti care erau internati in UPU din Cluj-Napoca si unul din Iasi.

- Trei pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, sunt transportati, marti seara, cu o aeronava militara, de la Cluj-Napoca la Lodz, in Polonia. Este vorba despre doi pacienti care erau internati in UPU din Cluj-Napoca si unul din Iasi.

- Alti trei pacienti cu COVID-19 sunt transferati, marti seara, in Polonia, la Lodz, a informat Ministerul Sanatatii (MS), potrivit Agerpres. Este vorba despre doi pacienti care au fost internati in unitati de primiri urgente din Cluj si de unul din Iasi, transportat cu elicopterul pana la Cluj-Napoca.…

- Trei pacienți infectați cu coronavirus sunt transferați astazi in orașul polonez, Lodz pentru „a primi asistența medicala de terapie intensiva”, a anunțat Ministerul Sanatații, marți, intr-un comunicat de presa.Este vorba despre 2 pacienți care au fost internați in unitați de primiri urgențe din Cluj…

- Doi pacienți din Unitatea de Primiri Urgențe Cluj și trei din UPU Iași au fost transferați, vineri, in spitale din Austria, respectiv Polonia, potrivit Ministerului Sanatații. Inca 5 pacienți infectați cu SARS-CoV-2, aflați in stare critica, dar stabila, au fost transferați in unitați medicale din afara…

- Trei pacienți cu Covid aflați in stare critica, internați in unitați de primire a urgențelor din București, sunt transferați joi in Polonia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, cei trei pacienți vor fi transferați la Lodz, in Polonia. Este vorba despre pacienți care au fost internați…