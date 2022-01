Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Tamas, fosta sefa de cabinet a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu, face acum lobby la Bruxelles pentru marii jucatori din industria farmaceutica. Anterior, i-a consiliat si pe ex-ministrul PNL Victor Costache si pe consilierul onorific al lui Rafila. Newsweek Romania a dezvaluit anul trecut…

- Recrutarea in domeniul medical a crescut anul trecut, in ciuda pandemiei. Cele mai mari salarii pentru medici s-au oferit in Bucuresti. Cluj-Napoca si Timisoara nu mai sunt in topul celor mai atractive orase pentru medici. 2021 a fost un an de crestere pentru intreaga piata de recrutare in…

- Artista olandeza Sharon Kovacs , cunsocuta publicului larg prin numele sau de scena, KOVACS, va canta sambata 21 mai 2022 la /FORM Space din Cluj Napoca si duminica 22 mai la Quantic Open Air din Bucuresti. Primele 100 de bilete au pret earlybird si se pun in vanzare pe iabilet.ro Evenimentele vor respecta…

- Fostul ministru USR al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat marți seara, la Digi24, ca, pentru ca PNRR-ul Romaniei sa fie schimbat, este nevoie de „niște motive bine intemeiate”.„Ca sa se intample acum o renegociere a PNRR, trebuie sa fie o argumentare solida și niște motive bine intemeiate.…

- Mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Cluj-Napoca si Bucuresti au prelevat joi ficatul si rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Donatorul este cel mai varstnic de la Targu Mures si unul dintre cei mai in varsta din Romania.

- Luni, o noua tranta de vaccin Pfizer, care consta in 751.140 de doze, ajunge in tara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele fiind distribuite…

- Care sunt orașele din Romania care au cele mai mici prețuri la legume, oua și lapte. Se știe ca orașe precum București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe din Romania. Orașele din Romania care au cele mai mici prețuri la legume, oua și lapte Insa la polul opus avem orașe precum Miercurea Ciuc,…

- Guvernul nu va admite ca toti cetatenii Romaniei sa plateasca, din bugetul de stat, eventuale sanctiuni pecuniare, din cauza unei autoritati care nu si-a facut treaba in ceea ce priveste calitatea aerului, a declarat luni, ministrul Mediului, Barna Tanczos, intr-o videoconferinta cu primarii oraselor…